Главные новости 29 ноября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 29 ноября.

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что Киев обратится к мировому сообществу с просьбой закрыть Босфорский пролив для российских кораблей из-за инцидента у берегов Крыма, передает УНИАН. В Турции отреагировали на призыв Украины закрыть Босфор для российских кораблей.

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала украинских властей придерживаться «умного подхода» после инцидента в Черном море. Она подчеркнула, что разрешить ситуацию можно только путем диалога. Меркель призвала Киев к «умному подходу» после провокации в Керченском проливе.

Здание министерства финансов Украины горит в Киеве, сотрудников экстренно эвакуировали. О происшествии сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. На Украине загорелось министерство финансов.

Командующий военно-морскими силами Украины (ВМСУ) Игорь Воронченко считает, что задержанные украинские корабли — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», — которые участвовали в провокации в Керченском проливе, будут возвращены. Мы показали свое лицо в Керченском проливе: командующий ВМСУ ждет возвращения кораблей из Крыма.

Украинский политолог Вячеслав Ковтун в прямом эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» неудачно блеснул эрудицией, говоря о писателе Александре Солженицыне. «Интеллектуальная невинность»: Соловьев завел в тупик украинца Ковтуна вопросом о Солженицыне.

Украинские силовики за минувшие сутки 19 раз обстреляли Донецкую народную республику. Об этом рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Донбасс: украинские силовики обстреляли район аэропорта в Донецке.

Бывший участник популярного шоу «Битва экстрасенсов» признался, что ему предлагали пройти в финал телепроекта за 450 тысяч рублей. «Все решают деньги»: известный эзотерик рассказал, как попасть в финал «Битвы экстрасенсов».

Украина закрывает въезд для иностранцев в Крым через свою территорию. Об этом сообщила британская телерадиокомпания «Би-би-си». Украина закрывает въезд для иностранцев в Крым — СМИ.

Американского президента Дональда Трампа интересует, предупреждала ли Украина Россию о планах прохода кораблей через Керченский пролив перед тем, как моряки украинских ВМС нарушили государственную границу РФ, из-за чего были задержаны. «Порошенко что ли в угол поставит?»: в РФ отреагировали на намерение Трампа разобраться в инциденте в Азове.

Российские комплексы противокорабельной обороны «Бал», которые были переброшены в Крым, на Украине назвали «фейковой силой». «Сдавшиеся украинские корабли тоже фейк?»: в РФ отреагировали на слова украинского офицера о «Балах» в Крыму.