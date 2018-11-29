«Выжили чудом»: СБУ рассказала о «шести видах насилия» над задержанными украинскими моряками

Киев, 29 ноября. В Службе безопасности Украины заявили, что в воскресенье, когда ВМСУ устроили провокацию в Керченском проливе, были якобы перехвачены переговоры пилотов российского истребителя Су-30 и вертолета Ка-52 с командными пунктами.

Как заявил заместитель главы СБУ Олег Фролов, записи являются доказательством того, что Россия якобы проявила агрессию по отношению к вторгшимся в ее территориальные воды кораблям. По словам Фролова, моряки ВМС Украины стали жертвами сразу «шести видов насилия» и выжили чудом.

Фролов заявил, что устроившие провокацию корабли таранили, по ним также якобы выпустили свои ракеты Су-30 и Ка-52. Почему на катерах ВМСУ не осталось следов от попадания ракет, Фролов при этом не объяснил.

«Насилие продолжается и сейчас — это физическое и психологическое давление, а также арест наших военных», — цитируют Фролова украинские СМИ.

Напомним, 25 ноября ВМСУ устроили провокацию в Керченском проливе вблизи берегов Крыма. Вторгшиеся в территориальные воды РФ корабли были перехвачены, членам экипажа украинских судов предъявлены обвинения.

На кораблях сотрудниками пограничной службы ФСБ РФ был обнаружен целый арсенал оружия, координацией провокации ВМСУ занимались сотрудники СБУ.

Отметим также, что накануне инцидент в Керченском проливе прокомментировал президент России Владимир Путин. Он заявил, что за провокацией стояли киевские власти, которым в преддверии президентских выборов может быть выгодно обострение ситуации в стране.