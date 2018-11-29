Югорская прокуратура проверит информацию об угрозах убийства школьников

Югорск, 29 ноября. Югорская межрайонная прокуратура проведет проверку в связи с жалобой местных жителей на распространяемые в социальных сетях угрозы убийства их детей-школьников.

Автором скандальных постов стала старшеклассница, которая пригрозила убийством ученикам младших классов. Родители школьников всерьез восприняли данную угрозу в свете недавней трагедии в Керчи, где студент устроил стрельбу в политехническом колледже, убив 20 человек.

Как отметил начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры ХМАО-Югры Иван Морозов, обращение родителей направлено в межрайонную прокуратуру, пишет Ugra-news.ru.

Напомним, что 17 октября в керченском политехническом колледже произошло массовое убийство. По версии следствия, стрелком оказался 18-летний студент Владислав Росляков, который заложил взрывное устройство, а потом открыл стрельбу по студентам и преподавателям.