Потомству в пример: Кара рассказал об интересе Шойгу к фильму о подвиге русских моряков

Минобороны РФ будет поддерживать культурные проекты, связанные с популяризацией истории России. Об этом заявил министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу. Необходимо противостоять попыткам Запада сделать все возможное, чтобы российская история была забыта, подчеркнул глава Минобороны.

Шойгу сделал это заявление в ходе личного приема граждан в беседе с известным российским режиссером Юрием Карой, который попросил главу Минобороны оказать помощь в создании фильма о подвиге русских моряков во время Русско-турецкой войны 1828–1829 годов.

«Мы, конечно, будем поддерживать все, что связано с нашей историей, — ответил на просьбу режиссера Сергей Шойгу. — Если страны Запада делают все, чтобы российскую историю скорей забыли, то мы сделаем все, чтобы ее помнили вечно».

Юрий Кара поделился с Федеральным агентством новостей подробностями своего разговора с министром обороны.

«Сергей Кужугетович [Шойгу] нашел время встретиться со мной и с другими людьми, — рассказал режиссер. — Я предложил снять фильм о подвиге экипажа брига «Меркурий» в 1829 году. Эта история известна морякам, но малоизвестна широкой публике. Тогда один наш маленький 18-пушечный бриг попал под атаку двух огромных турецких линкоров, у которых пушек было в десять раз больше. Но русские моряки приняли решение сражаться и вступили в этот смертельный бой. Они за счет боевого искусства, по-суворовски, перебили турецким кораблям паруса, а сами на веслах, все израненные, с пробоинами, вернулись в родной Севастополь».

По словам режиссера, даже противник был тогда восхищен мужеством русских моряков.

«Турки были поражены, они об этом сами сказали. Они назвали эту русскую победу — «важнее тысячи побед», — рассказал Юрий Кара. — Одно дело, когда сражаются равные по численности армии, скажем, Кутузова и Наполеона [в Отечественной войне 1812 года], а здесь один маленький бриг сумел добыть победу в таком неравном бою».

Кара отметил, что глава Минобороны с интересом отнесся к планам сделать фильм на эту тему.

«Очень хотелось бы снять об этом фильм. Напомню, в Севастополе установлен памятник русским морякам и командиру брига «Меркурий» капитан-лейтенанту Александру Казарскому. На монументе начертано: «Потомству в пример». Важно, чтобы этот пример был и для нынешних поколений путеводной звездой мужества, героизма и русской доблести», — подчеркнул Юрий Кара.

Военный бриг русского флота «Меркурий» под командованием капитан-лейтенанта Александра Казарского в мае 1829 года, во время Русско-турецкой войны, одержал победу в неравном бою с двумя турецкими линейными кораблями «Селимие» и «Реал-бей». За этот подвиг имя корабля было увековечено, а сам бриг был награжден кормовым Георгиевским флагом.