«Не отличается надежностью»: Пакистан после испытаний отказался покупать украинский боевой модуль

Карачи, 29 ноября. Пакистан отказался от планов по закупке украинских башенных боевых модулей БМ-7 «Парус». Крупнейший пакистанский производитель бронетанковой техники, который намеревался использовать модули для производства новых БМП, заявил, что основное вооружение модуля не отличается надежностью.

«[Компанией] было принято решение от него [украинского модуля] отказаться в связи с низкой надежностью основного вооружения, 30-миллиметровой пушки, неудовлетворительной скоростью [ее] поворота и недолговечностью», — приводит ТАСС комментарий источника в пакистанской компании.

В результате производитель бронетанковой техники сделал выбор в пользу словацкого модуля, оснащенного таким же вооружением, как и украинский, однако имеющего лучшие показатели надежности.

По словам источника, перед тем, как окончательно отказаться от украинского «Паруса», компания HIT еще раз провела его испытания и осталась не удовлетворена результатами.

Напомним, вооружение, производимое на Украине, регулярно критикуют как в ВСУ, так и в странах, его импортирующих. В течение 2018 года украинские СМИ, в частности, неоднократно писали о печально известном миномете «Молот».

В сентябре двое украинских военнослужащих получили ранения из-за разрыва миномета в Донецкой области, ранее серьезное ЧП с «Молотом» произошло на Ровенском полигоне, где при разрыве миномета погибли трое военнослужащих.