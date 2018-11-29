Доктор Рошаль и глава «КамАЗа» возьмутся за контроль реализации майских указов президента

В Международном выставочном центре «Крокус Экспо» прошел съезд Общероссийского народного фронта. Четыре тысячи активистов движения со всей России обсудили способы народного контроля за исполнением майских указов президента России, лидера ОНФ Владимира Путина. Встреча прошла в формате «антиконференции» на 12 тематических площадках, которые соответствуют 12 национальным проектам «майского суперуказа» главы государства.

«Это решение проблем всей нашей жизни. Чтобы были дороги не к руководителям, где они живут, а к детским садикам. Чтобы строились детские садики, чтобы были места в школах, и дети не учились в две-три смены. Чтобы были квартиры детям-сиротам. То есть это все сферы нашей жизни, в которых мы живем. Чтобы не было вранья, чтобы мы действительно исполняли все указы президента, нам нужен общественный контроль», — рассказала сопредседатель Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.

Участники съезда избрали новый состав Центрального штаба ОНФ, в который вошли 68 человека, а также новых председателей. Одним из них стал директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.

«Такому количеству добрых дел, которые сделал Народный фронт, позавидуешь. В принципе, мы понимаем, что это начало, потому что у народа российского требований еще очень много — чтобы народ жил хорошо, чтобы конкретно здравоохранением мы гордились. И каждый из тех, кто приходит в поликлинику или больницу, уходил бы здоровым и радовался. И максимум будем делать в этом плане», — заявил знаменитый педиатр и хирург.

В числе новых сопредседателей Центрального штаба движения — генеральный директор «КамАЗа» Сергей Когогин, сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России», ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева, директор Высшей школы государственного управления РАНХиГС при президенте РФ Алексей Комиссаров и член Совета при президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева.

«Это очень ответственно — продолжить ту работу, которую мы вели в штабе, будучи сопредседателями. Это позволяет обобщить тот опыт, который был собран в рамках кампании, и продолжить его анализ, а также анализ тех инструментов, которые позволят выполнить указы, — поделилась эмоциями Елена Шмелева. — Я вижу своей задачей все, что связано с образованием, с его доступностью, с его обновлением и связностью с тем, что сегодня поставлено на нашей встрече и с тем, что сегодня ставит президент перед молодыми поколениями».

На встрече с участниками съезда президент Владимир Путин озвучил главные направления работы активистов движения: контроль за действиями по стратегическим направлениям, поддержка ответственных и неравнодушных чиновников, участие в выработке приоритетов развития страны. В своем выступлении глава государства подчеркнул важность народного контроля в реализации майских указов 2018 года. За эту задачу и возьмутся в ОНФ.

«Нам нужно сделать следующий, гораздо более ответственный и гораздо более масштабный, а значит, гораздо более сложный шаг. Нужно в гражданских отраслях промышленности, науке, образовании, здравоохранении, в развитии инфраструктуры сделать то, что мы с вами сделали и в сфере обороноспособности страны. Сделать прорыв по всем этим направлениям», — обратился к присутствующим Владимир Путин.

Да, сделано немало за последние годы, но этого недостаточно, подчеркнул глава государства: люди ждут именно кардинальных изменений.

«Но невозможно добиться кардинальных изменений без масштабных государственных вливаний, денежных средств, — отметил Владимир Путин. — А если это происходит, то без широкого общественного контроля за тем, что делается, как делается и каковы результаты, добиться этих результатов будет практически невозможно».

Это можно будет сделать только с участием активистов Общероссийского народного фронта, подытожил президент РФ.