«Антироссиский расизм»: режиссер фильма о Магнитском рассказал о кризисе западной «демократии»

Москва, 29 ноября. Режиссер Андрей Некрасов рассказал, как решил снять фильм о деле Магнитского и «разоблачить ФСБ», однако в ходе работы над фильмом убедился в виновности Уильяма Браудера в убийстве юриста Сергея Магнитского.

Некрасов рассказал, что, будучи ярым оппозиционером, решил «разоблачить российские власти» по примеру западных СМИ и снять фильм о смерти Магнитского. По словам режиссера, первые сомнения возникли на стадии написания сценария: Некрасов «искал логику» в истории, но не находил.

Во время интервью с Браудером Некрасов убедился, что его собеседник врет. Браудер не смог ответить на вопрос о том, кто раскрыл дело о хищении из казны 230 млн долларов. Когда весь мир был убежден, что именно Магнитский якобы раскрыл хищение, то Браудер в интервью заявил, что «может быть, это был и не Магнитский, это не важно, мы работали как команда».

В итоге фильм Некрасова «Акт Магнитского. За кулисами» запретили для показа в Европарламенте. Несмотря на все доказательства, на Западе отказались выслушать версию режиссера, тому поспособствовал и Браудер. Сам же финансист обвинил Некрасова в «распространении версии ФСБ и обелении правительства РФ». Режиссер считает такое поведение «реальным кризисом демократии на Западе».

«Как только в европейских головах маячит образ российского полицейского, там отключается всякая логика и замешивается коктейль из пренебрежения и ненависти по отношению к России. Браудер этим пользуется. Наша либеральная интеллигенция поддерживает человека, которого можно назвать антироссийским расистом», — заявил Некрасов в интервью KP.ru.

Некрасов рассказал, что его крайне удручает, что многие российские либеральные издания «поддакивают» позиции Браудера, даже не пытаясь оценить ситуацию трезво. Режиссер вспоминает, что прежде дружил со многими российскими оппозиционерами, однако после появления фильма они отказались от работы с Некрасовым.