«Расстреливали в упор»: в Крыму напомнили, как Украина обошлась с турецким кораблем-нарушителем

Киев, 29 ноября. Украина, обвиняющая Россию в «агрессии» в Керченском проливе, позабыла о том, как 18 лет назад, глазом не моргнув, вероломно затопила турецкий корабль и задержала еще три судна в районе мыса Тарханкут. Об этом Киеву напомнил экс-министр транспорта Крыма Анатолий Цуркин.

При этом он подчеркнул, что с задержанными украинскими моряками, находившимися на борту военных кораблей, устроивших провокацию 25 ноября, российская сторона обращается очень гуманно. В связи с этим он решил «забежать немного назад», чтобы посмотреть, как в таких же ситуациях поступала сама Украина.

В качестве примера Цуркин напомнил о событиях марта 2000 года, когда турецкие рыболовецкие суда зашли в территориальные воды Украины в районе мыса Тарханкут. Зашли для незаконной ловли камбалы.

«Нарушают госграницу. По сценарию все также, один в один. Одно предупреждение, второе, сигнал «Лима», погоня… Турки не останавливаются. Никто не церемонится, их в упор расстреливают – гражданские суда. Суда тонут… Остатки экипажей подняли на борт», — написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, это все, что следует знать об «агрессии» со стороны России и Украины и «разности действий».

«Вы спросите откуда я знаю все это в мельчайших подробностях, да я практику проходил там будучи курсантом СВМИ (Севастопольский военно-морской институт имени П. С. Нахимова. — Прим. ФАН)», – пояснил Цуркин.

Напомним, 25 ноября около семи утра два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» ВМС ВСУ незаконно нарушили границу территориальных вод РФ, а затем, совершая опасные маневры, двинулись в сторону Керченского пролива.

Суда были задержаны. По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы РФ. Киев использовал провокацию как предлог для введения военного положения в десяти областях Украины сроком на 30 дней.

Накануне президент РФ заявил, что инцидент в Керченском проливе является спланированной провокацией, за которой может стоять Петр Порошенко, пишет Infox.