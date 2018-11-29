«Все сбывается!»: российские пенсионеры рассказали о своих путешествиях и жизни в Азии

Москва, 29 ноября. Российские пенсионеры, отметив, что на пенсии жизнь только начинается, рассказали о своих путешествиях в экзотические страны и о жизни в Азии.

Одна из путешественниц баба Лена — жительница Красноярска — стала звездой Интернета. О старушке в социальной сети Facebook рассказала журналистка, которая встретила свою соотечественницу во Вьетнаме.

По словам бабы Лены, она за семь лет уже успела побывать во Вьетнаме, Таиланде, Чехии, Германии и Доминикане. Деньги на свои путешествия женщина откладывает с пенсии. Пенсионерке помогли завести Instagram, и сейчас она — travel-блогер — публикуют фотографии из путешествий.

«Я если мечтаю — всегда все сбывается! Мечтать — не грех!» — сказала пенсионерка.

Другая пенсионерка Светлана переехала вслед за сыном во Вьетнам, когда ей было 56 лет. И уже на протяжении восьми лет наслаждается солнечной погодой. По ее словам, во Вьетнаме она живет вместе со своим супругом. Они пытались организовать в стране бизнес, но не удалось, поэтому сейчас работают в местных фирмах.

58-летняя Нина Скрябина рассказала, что ее заставили переехать во Вьетнам два фактора — контраст и возможность уйти от пафоса. По ее мнению, в этой азиатской стране можно наслаждаться жизнью и не спешить. В новой для себя стране у нее появились различные хобби: рисование, йога. Женщина даже начала водить байк. Единственное, по чему скучает пенсионерка — «русская осень», передает телеканал «360».