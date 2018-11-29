«Колоссальный удар»: эксперт рассказал, как отразится на Украине блокада Мариуполя и Бердянска

Москва, 29 ноября. Закрытие Керченского пролива станет колоссальным ударом для Мариуполя и Бердянска. Об этом заявил донецкий политолог Евгений Копатько.

Он рассказал, как реальная блокада украинских портов отразится на Украине.

«Если будет перекрыт Керченский пролив, то будет нанесен колоссальный удар по двум портам — Мариуполю и Бердянску», — сказал Копатько в эфире программы «60 минут».

По его словам, на Мариуполь, где находятся три крупнейших завода — два металлургических и один машиностроительный, приходится львиная доля экспорта Украины. Бердянск же важен для зерновой отрасли страны, как и одесские порты.

«Если встанет полумиллионный Мариуполь, то будет очень серьезная проблема, потому как это львиная доля нынешней украинской экономики», — сказал Копатько.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Россия якобы блокирует морские порты в Мариуполе и Бердянске для входа и выхода судов через Керченский пролив. По его словам, 35 судов стоят заблокированными, а движение осуществляется только в направлении российских портов в Азовском море. В Крыму это заявление опровергли.

«Никто никакие суда не задерживает, работаем по фактической погоде», — сообщили в морских службах Крыма.

Мэр Мариуполя выступил с заявлением. По его словам, угрозы нападения со стороны России не существует. Он добавил, что инцидент в Керченском проливе отразился на жизни порта, в котором трудятся около трех тысяч человек, однако, несмотря на это, паники в городе нет.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМСУ нарушили правила перехода военных судов из Черного моря в Азовское. Корабли вошли в территориальные воды РФ, опасно лавировали и не реагировали на предупреждения российских пограничников. Россия была вынуждена применить оружие для принудительной остановки украинских кораблей. Суда были задержаны, в отношении моряков было возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы РФ. В ответ на это Киев ввел военное положение в некоторых регионах Украины.