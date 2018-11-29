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Адвокат Миланы Тюльпановой: Кержакову придется вернуть ребенка матери

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Адвокат Миланы Тюльпановой: Кержакову придется вернуть ребенка матери

Москва, 29 ноября. Супруга знаменитого футболиста и тренера юношеской сборной России Александра Кержакова Милана Тюльпанова добилась через суд права жить вместе со своим годовалым сыном Артемием на время бракоразводного процесса. Об этом женщина сообщила в своем Instagram.

Как рассказал News.ru адвокат женщины Александр Добровинский, решение суда уже вступило в законную силу.

«Это значит, что Александр Кержаков обязан вернуть ребенка матери. Если он этого не сделает, значит, за дело возьмутся судебные приставы. Не исполнить решение суда он не может», — отметил он.

Ранее сообщалось, что судебное дело о разводе Миланы Тюльпановой и Александра Кержакова отложено до декабря. Напомним, Александр Кержаков женился на Милане Тюльпановой в 2015 году, весной текущего года стало известно, что пара расходится. Как и в случае с расставанием Кержакова с Екатериной Сафроновой, без суда обойтись не получилось.

Автор: Антон Соколов
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