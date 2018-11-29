Раненных украинских моряков выписали из больницы | 29 ноября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Раненных в Керченском проливе моряков ВМСУ выписали из больницы Трех моряков военно-морских сил Украины, госпитализированных после задержания в Керченском проливе из-за нарушения госграницы России, выписали из больницы. Напомним, задержанные моряки были членами экипажей трех украинских кораблей «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу», которые в воскресенье утром вторглись в территориальные воды России, нарушив госграницу. При этом они игнорировали законные требования российских пограничников остановиться и прекратить опасные маневры. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, 24 украинских военнослужащих арестованы на два месяца. В ответ на Украине ввели военное положение.

Владимир Путин одобрил обновленную Доктрину энергобезопасности РФ Владимир Путин одобрил новую редакцию Доктрины энергетической безопасности России. Глава государства утвердит ее указом, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Министр энергетики нашей страны Александр Новак рассказал, что обновленная Доктрина безопасности необходима для импортозамещения оборудования и важнейших технологий для ТЭК в случае новых санкций против России. По словам главы Минэнерго, документ направлен на защиту энергетической безопасности России.

Петр Порошенко ввел для россиян ограничения на банковские операции и въезд в страну Украинские власти применят ряд ограничений к гражданам России в связи с введением военного положения. Об этом сегодня заявил президент Украины Петр Порошенко. По его словам, ограничения в первую очередь коснутся возможности осуществления банковских операций и въезда в страну. «Не надо бежать в магазины и скупать спички и соль. Никаких ограничений на снятие депозитов, операций по обмену валют, поездок за границу для украинских граждан не будет. Для российских граждан эти ограничения будут введены. И я думаю, что это вполне оправдано», — пишет глава государства в Twitter.