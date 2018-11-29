Половина жителей Чечни занимаются спортом — Кадыров

Грозный, 29 ноября. Половина населения Чечни занимается спортом, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. По его словам, власти Чечни продолжат создавать условия, чтобы тех, кто выбрал здоровый образ жизни, было еще больше.

Кадыров отметил, что популярной в Чечне стала спортивная ходьба, при этом ей занимаются даже ночью.

«У нас уже больше половины населения занимается спортом: и стар, и млад. Даже стала модной спортивная ходьба», — сказал Кадыров.

Напомним, чеченский лидер является активным пропагандистом здорового образа жизни, о достижениях спортсменов республики он регулярно рассказывает в социальных сетях.

Ранее, отметим, стало известно, что пятилетний Рахим Куриев из Чечни смог за 2,5 часа отжаться 3202 раза, установив таким образом мировой рекорд. Кадыров подарил пятилетнему спортсмену дорогостоящий немецкий автомобиль и пригласил на тренировку.