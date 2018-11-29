Сценарист «Звездных войн» и «Индианы Джонса» Кац скончалась на 77-м году жизни

Лос-Анджелес, 29 ноября. Американский сценарист Глория Кац, известная по фильмам «Звездные войны» и «Индиана Джонс и храм судьбы», скончалась в возрасте 76 лет в больнице в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на супруга сценариста.

Кац скончалась в воскресенье, 25 ноября, после продолжительной борьбы с раком. Сценарист сотрудничала с режиссером Джорджем Лукасом. Вместе с мужем Уиллардом Хайком она написала сценарии к фильмам «Индиана Джонс и Храм судьбы» и «Говард-утка». Картина «Американские граффити», соавтором которой являлась Кац, была номинирована на премию «Оскар» за лучший адаптированный сценарий.