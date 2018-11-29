Матвиенко: Надеемся, что украинцы не дадут Киеву выйти из МПА СНГ

Санкт-Петербург, 29 ноября. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Украина не подавала официальных заявлений о выходе из Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств (МПА СНГ).

В связи с этим Матвиенко выразила надежду, что киевские власти не примут такое решение. По ее словам, Рада по-прежнему продолжает получать информацию о мероприятиях МПА, а украинские депутаты продолжают получать приглашения на них.

«К сожалению, делегация Верховной рады в последние годы не приезжает и не участвует в работе МПА СНГ», — отметила она.

Матвиенко напомнила, что представитель украинского парламента был отозван из МПА еще в 2014 году. С тех пор помещения, которые были закреплены за украинской делегацией, пустуют. При этом флаг этой страны по-прежнему выставляется во время проведения заседаний ассамблеи. По ее словам, флаг является не просто символом государства, но «выбором народа».

«И мы очень надеемся, что не успеет нынешняя украинская власть принять решение непоправимое, надеемся, что народ ей это не позволит», — заключила политик.