Захарова ответила Меркель на слова о причинах санкций против России

Москва, 29 ноября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в наличии принципов у европейских политиков после высказывания канцлера Германии Ангелы Меркель о причинах поддержки Берлином антироссийских санкций.

«Принципы? У Европы? Какие?!» — написала Захарова на своей странице в Faсebook.

Она напомнила, как западные спецслужбы прослушивали телефон немецкого канцлера. Захарова подчеркнула, что в Европе заявляли, что не готовы мириться с такой разведывательной деятельностью, однако ничего не сделали.

«Что было сделано канцлером «из принципа», какие санкции были приняты в отношении Вашингтона, чтобы «что-то» объяснить США? Сколько американских дипломатов выслано?» — написала Захарова.

Также Захарова вспомнила про Надежду Савченко, которая тоже поддерживала «принципиальную позицию» Берлина по поводу санкций. Официальный представитель МИД России подчеркнула, что теперь «в застенках киевского режима Надежду Савченко смузи и фрэшами никто не отпаивает».

Ранее Меркель заявила, что Берлин поддерживает санкции против России, поскольку осуждает действия Москвы. По ее словам,санкции не являются самоцелью, поскольку речь идет о принципах. Меркель подчеркнула, что на эти принципы Европа не может «закрыть глаза».

Отметим, что канцлер также заявляла, что обсудит инцидент в районе Керченского пролива с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20.

Напомним, 25 ноября три украинских военных судна нарушили государственную границу России в Черном море. Они не подчинялись законным требованиям российских пограничников и были задержаны.