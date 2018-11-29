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Не самоцель: Меркель объяснила смысл санкций против России

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Не самоцель: Меркель объяснила смысл санкций против России

Берлин, 29 ноября. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель объяснила смысл и необходимость санкций Запада против России.

По словам Меркель, санкции против России не самоцель. Страны Запада вводят ограничительные меры в отношении РФ, чтобы «отстаивать принципы международного права».

«Мы не вводим санкции против России ради санкций, мы вводим санкции, чтобы дать понять, что страны, даже если они территориально расположены рядом с Россией, имеют право на свое собственное развитие», — сказала Меркель в ходе германо-украинского экономического форума в Берлине.

Канцлер Германии также добавила, что намерена обсудить инцидент в районе Керченского пролива с президентом России Владимиром Путиным в ходе предстоящего саммита G20 в Аргентине.

Напомним, 25 ноября три украинских военных судна нарушили государственную границу России. Украинские корабли осуществляли провокационные действия и не подчинялись законным требованиям пограничной службы ФСБ. Вечером украинские суда были задержаны в районе Керченского пролива.

Позднее в западных СМИ появилась информация о том, что силовое крыло Евросоюза призывает к расширению санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе.

Автор: Артем Никулин
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