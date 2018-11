Возрождение старой дружбы: зарубежные СМИ проанализировали отношения России и Кубы

В зарубежных СМИ вспомнили, что во времена холодной войны Куба и СССР были идеальными союзниками. Федеральное агентство новостей предлагает читателям перевод статьи «Почему Куба получает не так много поддержки от России или Китая» (Why Cuba Isn't Getting Much from Russia or China) авторства Скотта Б. Макдональда (Scott B. MacDonald), размещенной на сайте TheNationalInterest.org — о том, как сейчас выглядят отношения России и Кубы.

В ноябре 2018 года президент Кубы Мигель Диас-Канель посетил Москву, где был тепло встречен главой России Владимиром Путиным. Сейчас Россия вряд ли проявит к Кубе такую же щедрость, что и в прошлом, но она может оказать достаточную помощь, чтобы в дальнейшем возродить старые отношения и вызвать недовольство американских политиков.

В холодной войне Куба была идеальным союзником Советского Союза. Расположенная недалеко от Америки, но определенно настроенная против нее, Куба позволила Москве создать базу для распространения власти путем поддержки левых политических групп Карибского бассейна и Латинской Америки и проведения разведки. В свою очередь, СССР предоставил Кубе финансовые и страховые льготы, которые оценивались примерно в 4 млрд долларов США в виде ежегодных субсидий в 1980-х годах.

Когда в 1991 году рухнул Советский Союз, его щедрая помощь Кубе закончилась. Однако Кубе удалось найти другого «спонсора» с приходом к власти Уго Чавеса, в 1999 году занявшего пост президента Венесуэлы. Отношения между странами были построены вокруг дешевого венесуэльского экспорта нефти. Однако с 2015 года по настоящее время помощь Венесуэлы не так ощутима, поскольку производство нефти упало до минимума, установленного в 1940-х годах. Куба вновь нуждается во внешней экономической поддержке.

Сложившаяся ситуация вынуждала Кубу принимать жесткие решения. Хотя Куба имела тесные отношения с Китаем, который в начале XXI века стал важной экономической силой в Карибском бассейне, Пекин едва ли намерен предоставлять Кубе помощь в таком же объеме, что и Венесуэла. Более того, Китай хочет, чтобы Куба проводила рыночные реформы, которые Пекин начал уже в конце 1970-х годов.

Ограниченная потенциальная выгода от усилий, брошенных на нормализацию отношений с США, является еще одним осложняющим фактором для Кубы — и в то же время тем, что может способствовать ее сближению с Москвой. В 2016 году во время нахождения на посту президента США Барака Обамы официальные дипломатические отношения с Кубой были возобновлены. Однако с приходом к власти Дональда Трампа позиция США стала более жесткой. К 2018 году все больше исключались перспективы инвестирования в туристическую инфраструктуру со стороны США и иностранного капиталовложения в качестве потенциальных сил для содействия кубинской экономике.

Более того, отношения с Америкой испортились из-за предполагаемых звуковых атак на дипломатический персонал США на Кубе. Это привело к высылке пятнадцати кубинских дипломатов из Соединенных Штатов. В ноябре 2018 года отношения ухудшились еще сильнее, когда советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, посетив Кубу, Венесуэлу и Никарагуа, назвал их «тройкой тирании». Болтон отметил, что эти страны представляют собой «разрушительные силы угнетения, социализма и тоталитаризма».

Официальные лица США также указывают на то, что страны Карибского бассейна и Латинской Америки должны проявлять осторожность в принятии помощи со стороны Китая, который в последнее десятилетие стал соперником США. Вашингтон был обеспокоен готовностью Пекина оказать значительную помощь этим странам в области инфраструктуры и торговли, поскольку Америка в это же время налагает тарифы и принимает жесткую позицию в вопросах иммиграции из региона. Именно в этой усугубляющемся противостоянии в Карибском бассейне между Соединенными Штатами с одной стороны и Китаем и Россией с другой Куба восстановила в некоторой степени свое геополитическое значение.

Куба также столкнулась с новыми экономическими трудностями в связи с приходом к власти Жаира Болсонару в Бразилии в октябре 2018 года. Новое бразильское правительство планирует закрыть программу для кубинских врачей, в рамках которой более 8 тысяч врачей с Кубы работают в сельских районах Бразилии и получают только 30% своей зарплаты — остальные 70% направляются непосредственно кубинскому правительству. Президент Бразилии назвал обращение Гаваны со своим медицинским персоналом «бесчеловечным». Закрытие этой программы может стоить кубинскому правительству примерно 300 миллионов долларов в валютных резервах.

Хотя теплый прием в Москве, которая разделяет с Кубой бремя экономических санкций США, несомненно, был приятным моментом для президента Диаса-Канеля, он был не так щедро «одарен» Россией, как в годы холодной войны. Ключевыми положениями для России были кредитная линия в размере 50 миллионов долларов для закупок российского оружия и запасных частей; контракты на проекты в размере 260 млн долларов США (некоторые из них уже находятся в стадии разработки), включая модернизацию железнодорожной системы Кубы и строительство трех электростанций и одного завода по переработке металлов; соглашение касательно фабрики по производству стекловолокна, проведение разведывательных нефтяных работ вдоль северного побережья Кубы, покупка российских светодиодных лампочек и экспорт кубинского препарата против диабета.

Куба не хочет вновь оказаться в положении международной изоляции. Однако руководство также неохотно вносит какие-либо существенные изменения в свою экономическую политику, поскольку опасается, что может потерять контроль над процессом. Поэтому лидеры Кубы находят Россию старым другом, желающим протянуть руку помощи.

Для Москвы Куба является возможностью заявить, что Россия — глобальная держава, с которой нельзя не считаться. Нынешняя Россия, в отличие от СССР, более уверена в себе и под руководством Путина придерживается позиции некоторого недовольства Западом (в частности, Соединенными Штатами), который для своей выгоды воспользовался положением, когда страна испытывала трудности.

Поскольку геополитическая ситуация в Карибском бассейне меняется, Куба снова представляет собой возможность для России заявить о себе. Однако важно подчеркнуть, что есть ограничения в том, что может предложить Россия и что Куба готова сделать, чтобы стать более привлекательным экономическим партнером.