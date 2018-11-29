ООН предложила использовать опыт сирийского урегулирования в Африке

Женева, 29 ноября. Организация Объединенных Наций предложила использовать формат целевой группы по гуманитарным вопросам в Сирии для решения конфликтов в других странах. С такой инициативой в четверг выступил помощник спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн.

Он отметил, что целевая гуманитарная группа по Сирии является уникальным явлением, поскольку усаживает за один стол переговоров Россию, США, Турцию, Саудовскую Аравию, Катар и Иран. В настоящее время в группе представлены 23 страны.

«Я думаю, что этот формат может быть использован и в других контекстах. Это может быть Ближний Восток, Центральная Африка, Центральная Азия и так далее», — отметил Эгеланн.

Кроме того, помощник спецпредставителя ООН по Сирии подчеркнул, что данная группа стала едва ли не единственным действующим международным механизмом по решению гуманитарных проблем в арабской республике.