Одна из улиц Москвы будет названа в честь режиссера Говорухина

Москва, 29 ноября. Одна из улиц российской столицы будет названа в честь известного кинорежиссера Станислава Говорухина. Это следует из указа президента России Владимира Путина, который опубликован на сайте Кремля.

В документе указано, что российскому правительству рекомендовано рассмотреть вопрос об установлении мемориальной доски, посвященной кинорежиссеру.

«Присвоить имя Говорухина одной из улиц Москвы», — говорится в указе российского президента.

Кабмин РФ должен будет учредить десять персональных стипендий имени Говорухина для студентов режиссерского факультета Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова (ВГИК) и определить порядок назначения этих стипендий. Стипендии имени Говорухина будут давать студентам-режиссерам со следующего года.

Кроме того, министерству культуры поручено обеспечить производство документального фильма, который будет посвящен памяти режиссера.

Напомним, известный российский и советский кинорежиссер Станислав Говорухин ушел из жизни 14 июня после продолжительной болезни в возрасте 82 лет. Его похоронили на Новодевичьем кладбище столицы.