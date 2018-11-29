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«Уже достаточно»: в НАТО ответили на призыв Порошенко направить корабли в Черное море

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«Уже достаточно»: в НАТО ответили на призыв Порошенко направить корабли в Черное море

Киев, 29 ноября. В НАТО ответили на призыв президента Украины Петра Порошенко направить в Черное море корабли альянса. Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску напомнила президенту Украины, что корабли альянса уже присутствуют в акватории Черного моря.

«Присутствие НАТО в Черном море уже достаточно сильное, и мы продолжим оценивать необходимость нашего присутствия в регионе в дальнейшем», — заявила Лунгеску.

Она также добавила, что военно-морские силы стран НАТО регулярно проводят патрулирование и учения в акватории Черного моря. При этом в 2017 году корабли НАТО присутствовали в Черном море на протяжении 80 дней, а в нынешнем году они находятся в регионе более 120 дней.

Кроме того, воздушные силы НАТО проводят патрулирование и разведку в Черном море на постоянной основе. Лунгеску подчеркнула, что военные силы пяти стран-членов НАТО размещены в Черноморском регионе на постоянной основе.

Напомним, 25 ноября два артиллерийских катера и рейдовый буксир военно-морских сил Украины незаконно пересекли госграницу России. Украинские военные корабли осуществляли провокационные маневры и отказывались подчиняться законным требованиям российских пограничников. Вечером три украинских военных судна и их экипажи были задержаны.

Накануне президент Украины Петр Порошенко призвал НАТО направить корабли альянса в Черноморский регион.

Автор: Артем Никулин
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