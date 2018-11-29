Отец Бутиной не поверил, что россиянка пойдет на сделку со следствием в США

Москва, 29 ноября. Россиянка Мария Бутина, которую в США подозревают в «шпионаже в пользу РФ», может пойти на сделку со следствием. Суть договоренности, которую якобы заключили Бутина и американские следователи, пока не раскрывается, пишет Bloomberg.

Отец россиянки допустил, что согласиться на некую сделку Мария могла под давлением.

«Она не говорила мне об этом. И не могла говорить. Признать, что она что-то совершила, — я этого не допускаю», — сообщил отец Бутиной в интервью RT.

Ранее американский суд отклонил запрос адвокатов Бутиной, просившей перевести ее из одиночной камеры. В «одиночке» задержанная в июле россиянка суммарно уже провела более 60 дней, отмечает Infox.ru.

Бутину арестовали без права внесения залога 18 июля, россиянку обвинили в том, что она якобы связана с разведкой РФ, напоминает «Ридус».