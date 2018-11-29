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Минфины стран G20 рассчитывают на принятие итоговой декларации саммита в Аргентине

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Минфины стран G20 рассчитывают на принятие итоговой декларации саммита в Аргентине

Буэнос-Айрес, 29 ноября. Представители министерств финансов стран-участниц G20 согласовали компромиссные решения, исходя из того, что декларация лидеров будет принята. Об этом сообщил замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.

«Американские власти, как ссылаются переговорщики, могут принять любое решение в последний момент. Но мы исходим из того, что и декларация и план действий будут приняты», — рассказал Сторчак.

Саммит G20 пройдет в столице Аргентины с 30 ноября по 1 декабря. Особое внимание при подготовке саммита G20 уделяется декларации лидеров стран-участниц из-за позиции США. Саммит АТЭС в Папуа-Новой Гвинее, прошедший в ноябре, закончился без итоговой декларации лидеров из-за разногласий между китайской и американской стороной.

Как сообщил источник РИА Новости, между лидерами США и КНР возникли разногласия по поводу одного из пунктов декларации. По итогам заседания было опубликовано заявление председателя встречи. Встреча проходила на фоне торговой войны Вашингтона и Пекина. Эксперты предполагают, что саммит G20 также может завершиться без итоговой декларации лидеров.

Автор: Софья Куликова
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