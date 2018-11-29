Россия ожидает от Дании ответа по маршруту «Северного потока — 2» в ближайшее время

Москва, 29 ноября. Ответ от Дании по заявке на строительство газопровода «Северный поток — 2» через территориальные воды королевства ожидается в ближайшее время, рассказал министр энергетики России Александр Новак.

Глава ведомства напомнил, что всего правительству Дании направили две заявки, одна из них касается прохождения маршрута газопровода не в территориальных водах государства. Минэнерго РФ ожидает от властей Дании принятия соответствующих решений.

«Мы думаем, что наши датские коллеги должны определиться в ближайшее время и принять решение», — рассказал Новак.

Напомним, Дания единственная из пяти стран, через территорию которых должен пройти газопровод, до сих пор не высказалась о своем решении насчет реализации проекта. Запуск газопровода назначен на конец 2019 года, он будет проложен из России в Германию через Балтийское море. Протяженность составит 1,22 тысячи километров. По оценкам экспертов, проект обеспечит надежное и более выгодное энергоснабжение стран Европейского союза, многие из которых высказались за строительство газопровода на их территории.

Тем не менее ряд стран, в частности Украина и США, выступают против строительства «Северного потока — 2». Вашингтон пытается продвинуть идею экспорта своего сжиженного газа в Европу, а Киев опасается потерять доходы от транзита.