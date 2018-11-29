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Skoda показала интерьер хэтчбека Scala

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Skoda показала интерьер хэтчбека Scala

Прага, 29 ноября. Чешский автогигант Skoda впервые показал фотографии интерьера новой модели Scala, презентация которой состоится 6 декабря в Тель-Авиве.

Skoda показала интерьер хэтчбека Scala

Оценить по снимкам просторность салона хэтчбека сложно из-за искажения перспективы, однако поклонников продукции Skoda может порадовать приятный дизайн, кожаные кресла, большие воздуховоды и мультимедийная система, которая взяла на себя часть функций, освободив место на приборной доске.

Skoda показала интерьер хэтчбека Scala

Новинка поступит на рынок в нескольких комплектациях с бензиновым и дизельным двигателем, мощность которого колеблется от 90 до 150 лошадиных сил. Обе версии будут доступны как с механической коробкой передач, так и с «автоматом». Ожидается, что в продажу автомобиль поступит в 2019 году.

Ранее сообщалось, что Skoda второй раз за октябрь повысила цены в России. В среднем автомобили Skoda подорожали на сумму от 7 до 44 тысяч рублей.

Автор: Антон Соколов
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