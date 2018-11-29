Skoda показала интерьер хэтчбека Scala

Прага, 29 ноября. Чешский автогигант Skoda впервые показал фотографии интерьера новой модели Scala, презентация которой состоится 6 декабря в Тель-Авиве.

Оценить по снимкам просторность салона хэтчбека сложно из-за искажения перспективы, однако поклонников продукции Skoda может порадовать приятный дизайн, кожаные кресла, большие воздуховоды и мультимедийная система, которая взяла на себя часть функций, освободив место на приборной доске.

Новинка поступит на рынок в нескольких комплектациях с бензиновым и дизельным двигателем, мощность которого колеблется от 90 до 150 лошадиных сил. Обе версии будут доступны как с механической коробкой передач, так и с «автоматом». Ожидается, что в продажу автомобиль поступит в 2019 году.

Ранее сообщалось, что Skoda второй раз за октябрь повысила цены в России. В среднем автомобили Skoda подорожали на сумму от 7 до 44 тысяч рублей.