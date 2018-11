Профессор из США рассказал, повлияют ли планы Трампа на отношения России и Китая

Многим критикам китайско-российского партнерства, возможно, стоит пересмотреть свои взгляды. На протяжении десятилетий было модно говорить, что это сотрудничество либо слишком незначительно, либо имеет много проблем. Однако в последние годы в российско-китайских двусторонних отношениях прослеживается значительный рост, который нельзя недооценивать, пишет американский профессор Лайл Дж. Гольдштейн (Lyle J. Goldstein) в статье для издания The National Interest. Статья Гольдштейна «Сотрудничество Китая и России изменит Северо-Восточную Азию» (Russia's Relationship With China Will Change Northeast Asia) опубликована 28 ноября. Федеральное агентство новостей предлагает перевод этого материала.

Своего рода отправной точкой для российско-китайских отношений стал 2012 год. Именно тогда президент РФ Владимир Путин продемонстрировал всему миру город Владивосток, организовав там форум АТЭС, и назвал Дальневосточный регион России важнейшими «воротами» торговли между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом. В то же время Китайская национальная комиссия по развитию и реформам в рамках 12-й пятилетки запустила программу активного продвижения Северо-Восточного региона.

Сейчас часть инвестиций в этих регионах начинает давать первые плоды. Во-первых, завершается строительство двух критически важных новых мостов. Один железнодорожный мост длиной 2215 метров свяжет китайский город Тунцзян с российским городом Нижнеленинское (недалеко от Хабаровска). Другой мост (вантовый, 1284 м) между китайским городом Хэйхэ и российским Благовещенском станет первым шоссе между двумя странами и, как ожидается, придаст значительный импульс двусторонней торговле.

Кроме того, на различных этапах планирования находятся еще несколько важных торговых путей. Например, международный транспортный коридор Китай — Монголия — Россия. Возможно, наиболее значимыми являются два новых коридора, получивших названия «Приморье-1» и «Приморье-2». Они напрямую свяжут ключевые города северо-востока Китая с российским Владивостоком.

Еще один важный торговый коридор — это, конечно, Северный морской путь (СМП) в рамках «Полярного шелкового пути».

Тот факт, что танкеры СПГ (со сжиженным природным газом) теперь курсируют через Берингов пролив, говорит, что энергетика была и останется ключевым фактором, объединяющим Россию и Китай.

Однако российский газ также будет поступать в Китай по трубопроводу. Газопровод «Сила Сибири» планируется завершить в 2019 году, и затем этот газ будет поступать в три северо-восточные провинции Китая. Газопровод обеспечит газом Внутреннюю Монголию, Хэбэй, Тяньцзинь, Цзянсу и Шанхай.

Более того, китайская столица сыграла ключевую роль в строительстве энергетической инфраструктуры в России, например, гигантского Амурского газоперерабатывающего комплекса. Кроме того, две страны увеличили объем экспорта нефти, достроив к первоначальному трубопроводу, который был завершен еще в 2011 году, второй нефтепровод. Неудивительно, что Россия последние несколько лет остается главным поставщиком нефти для Китая.

Но двусторонние отношения — это не только энергетика. Некоторые эксперты отмечают, что Россия может вновь стать продовольственной сверхдержавой. Выращивание большего количества продовольствия в России может подразумевать неожиданные предложения. Например, фермеры из китайского приграничного города Донгнинг могут арендовать более двухсот тысяч гектаров в РФ. На помощь им придут более гибкие визовые условия. Кроме того, одна китайская фирма недавно вложила 300 млн долларов в молочные фермы в районе Уссурийска (к северу от Владивостока), на которых можно будет выращивать до десяти тысяч коров одновременно.

Коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2», по прогнозам, будут ежегодно транспортировать сорок пять миллионов тонн продукции — около половины этого объема будут составлять зерновые культуры, такие как пшеница и соя. Китайско-российские торговые отношения имеют очень большой потенциал для развития почти во всех секторах.

Очевидно, что приоритетом и для Москвы, и для Пекина в настоящее время является именно экономическое развитие. Однако, постоянно говоря об угрозе Китай — Россия, американские стратеги подталкивают своих российских и китайских коллег к рассмотрению вариантов и военного сотрудничества. Но вместо этого Соединенным Штатам стоит обратить внимание на положительные стороны такого союза.

Например, Китай, который достаточно уверен в своих поставках энергоносителей из России, будет менее склонен к военному конфликту в Индийском океане из-за опасений по поводу энергетики. Точно так же более уверенная в себе Россия будет более рационально выстраивать свои отношения с Японией, особенно если Москва не хочет стать слишком зависимой от Пекина.

И, наконец, самое главное: все эти ранее неизвестные районы Северо-Восточной Азии по-настоящему расцветут после активизации международной торговли. Этот космополитический предпринимательский дух может также повлиять на мышление других региональных соседей, в том числе Северной Кореи. Такой подход полностью совместим с геоэкономическим подходом президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина к разработке новой парадигмы международных отношений в Северо-Восточной Азии.

Американские стратеги все время стремятся столкнуть между собой двух азиатских гигантов. Но, как заявил один проницательный китайский эксперт, что бы ни планировал президент США Дональд Трамп, это никак не повлияет на китайско-российские отношения. Вместо того, чтобы играть в детские геополитические игры, Пекин и Москва занимаются развитием торговли, созданием инфраструктуры и повышением уровня жизни в ранее обделенных вниманием районах.