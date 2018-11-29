Сирия, 29 ноября. Курды похоронили десятки своих бойцов в Хасаке. САА и «Хашд Аш-Шааби» обстреливают военные объекты ИГ1 в Дейр-эз-Зоре. Турецкие ВВС проводят разведывательные полеты на севере Ракки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели подрывные работы по уничтожению оставшихся от боевиков СВУ на окраине Алеппо; нанесли ответные удары по позициям исламистов в Идлибе.

«Тахрир Аш-Шам»: обстреляла опорные пункты САА на западных окраинах города Алеппо.

«Исламское государство»1: подверглось ударам сил САР на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Курды: похоронили десятки своих бойцов в провинции Хасака.

ВВС Турции: проводят разведывательные полеты в северной части провинции Ракка.

«Хашд Аш-Шааби» (Силы народной мобилизации): ведут огонь по укреплениям ИГ в районе города Багуз Фаукани в провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Алеппо

Исламисты вооруженной оппозиции не прекращают провоцировать столкновения с правительственными войсками в западной части провинции. Информационное агентство Al Masdar News сообщает о том, что отряды террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1***, провели артобстрел опорных пунктов Сирийской арабской армии (САА) на окраинах города Алеппо. Это, в свою очередь, вызвало ответные удары со стороны военнослужащих САА. Напомним, джихадисты отказываются покидать демилитаризованную зону, сформированную на границах «Большого Идлиба» после переговоров между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, продолжая обострять сложившуюся ситуацию.

Между тем инженерные подразделения САА провели работы по уничтожению боеприпасов и взрывных устройств, оставленных радикалами после выхода из района Аль-Хамдания в Алеппо, передает на своей странице в сети Twitter военный источник (MuhammedAlYunus). Напомним, территория административного центра провинции полностью перешла под контроль армии Башара Асада в декабре 2016 года.

Провинция Дейр-эз-Зор

Агентство новостей Al Masdar News сообщает о том, что Сирийская арабская армия (САА) и отряды иракского проправительственного ополчения «Хашд Аш-Шааби» объединили усилия по борьбе с террористами «Исламского государства» и приступили к обстрелам укрепрайонов группировки в окрестностях города Багуз Фаукани, расположенного вблизи сирийско-иракской границы. Военные источники AMN отмечают, что правительственные подразделения вели огонь со своих позиций в районе Абу Кемаля, в то время как Силы народной мобилизации нанесли удары с территории Ирака. Напомним, в связи с тем что «Демократические силы Сирии»**** (SDF) передислоцировали часть своих отрядов в северные районы САР, джихадисты заметно активизировали боевые действия на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Идлиб

Военнослужащие правительственной армии продолжают вести огонь по военным объектам боевиков, обстреливающих подконтрольные войскам САР территории на линии разграничения сил сторон. Как передает Twitter-канал (Mithaq_plus), артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) ударили по фортификационным сооружениям противника в районе населенных пунктов Джарджаназ и Ат-Тах в юго-восточной части Идлиба. Также об этом заявляет интернет-портал Step News Agency. Данных о потерях со стороны радикалов в живой силе или военной технике пока не поступало.

Провинция Ракка

Вслед за обстрелами позиций курдских вооруженных формирований в городе Тель-Абьяд турецкими силами в воздушном пространстве недалеко от населенного пункта также были замечены самолеты ВВС Турции. По данным военного источника в сети Twitter (alreahalsaknh), они проводят разведывательные полеты в окрестностях города в преддверии начала полномасштабного наступления. Напомним, Анкара воспринимает присутствие «Демократических сил Сирии» (SDF), а также связанных с ними Отрядов народной самообороны (YPG) и Рабочей партии Курдистана (РПК) вблизи своих границ как угрозу для национальной целостности страны. Кроме того, члены РПК, признанной террористической во многих странах, несут ответственность за организацию нескольких терактов в Турецкой Республике.

Провинция Хасака

Twitter-канал (soheb9933) сообщает о том, что бойцы «Демократических сил Сирии» (SDF) похоронили десятки своих радикалов, погибших во время вылазок террористов «Исламского государства» в течение последних нескольких дней. Напомним, несмотря на поддержку международной коалиции во главе с Соединенными Штатами, курды продолжают нести потери в живой силе и военной технике как в Хасаке, так и в соседнем Дейр-эз-Зоре. Несмотря на то, что представители SDF заявляли о полном освобождении региона от боевиков ИГИЛ1, «спящие ячейки» террористической группировки все еще продолжают активную подпольную деятельность на территориях, занимаемых курдами. Так, по информации военного источника в сети Twitter (smmsyria), очередной взрыв произошел в городе Аш-Дашиша в южной части Хасаки. В результате детонации СВУ был убит один из курдских радикалов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)