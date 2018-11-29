Он лукавит: в Киеве объяснили слова Порошенко об ограничениях для русских из-за военного положения

Российских граждан ждут серьезные ограничения на территории Украины. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко.

Он подчеркнул, что украинцам не нужно ничего бояться и предпринимать.

«Не надо бежать в магазины и скупать спички и соль. Никаких ограничений на снятие депозитов, операций по обмену валют, поездок за границу для украинских граждан не будет. Для российских граждан эти ограничения будут введены. И я думаю, что это вполне оправдано», — написал в соцсети украинский президент в своем микроблоге в Twitter.

Не треба бігти до крамниць і скупати сірники та сіль. Ніяких обмежень на зняття депозитів, операцій з обміну валют, поїздок за кордон для українських громадян не буде. Для російських громадян ці обмеження будуть введені. І я думаю, що це цілком виправдано. pic.twitter.com/D9ohxiiInX — Петро Порошенко (@poroshenko) 29 ноября 2018 г.

Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник объяснил, что означает это заявление Петра Порошенко.

«Фактически Порошенко признал последствия своего решения о введении военного положения. Он заметил начавшуюся на Украине панику: люди скупают товары первой необходимости, снимают деньги со счетов. И Порошенко попытался их успокоить, но это у него едва ли получилось. Потому что украинцы знают, какой он обманщик, люди перестали ему верить», — сказал Владимир Олейник в комментарии Федеральному агентству новостей.

Что касается ограничений для граждан России, которые Порошенко назвал «вполне оправданными», то, по мнению Олейника, в первую очередь их почувствуют россияне, чьи родственники живут на Украине, а также те, кто имеет бизнес на Украине.

«Вот так взять и приехать на свадьбу или похороны к родным на Украину у россиян сейчас не получится. Мы знаем о десятках случаев, когда в киевском аэропорту россиян отправляли обратно в Минск, хотя в Киеве военное положение не вводится. Но правовые вопросы не являются сильной стороной Порошенко. К тому же он лукавит, обещая, что введение военного положения не отразится на жизни украинцев. Это не ему решать. Если Россия примет зеркальные ответные меры в ответ на притеснение своих граждан на Украине, украинцы сполна вкусят плоды политики Порошенко», — заметил Владимир Олейник.

По мнению украинского политика, обещая россиянам серьезные ограничения на Украине, Порошенко рассчитывает на симметричный ответ России, потому что в его планах окончательно и бесповоротно рассорить граждан двух стран.