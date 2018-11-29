Сирия — поле иностранных битв: решатся ли турки наступать на американцев и курдов на севере САР

Представитель командования западной коалиции, возглавляемой США, полковник Шон Райан сообщил в ходе недавнего брифинга, что американские военные в настоящее время разворачивают наблюдательные пункты в северо-восточной части Сирии у турецкой границы. В чем назначение данных объектов? Выясняло Федеральное агентство новостей (ФАН).

Как утверждает сам Райан, цель будущих постов мониторинга состоит в том, чтобы отрезать джихадистам «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) пути отступления и защитить Турцию от проникновения на ее территорию остатков бандгрупп террористов. Однако так ли это?

Ряд военных экспертов убеждены, что представитель Пентагона почти откровенно лукавит и что на самом деле данные пункты наблюдения будут работать не на Анкару, а, наоборот, против нее. По их мнению, истинная причина развертывания данных объектов — готовящаяся военная операция Турции против союзных Вашингтону курдских отрядов на севере арабской республики.

В оккупированных Сирийскими демократическими силами (SDF) обширных районах провинций Ракка, Алеппо и Хасака теперь находится множество пунктов базирования вооруженных сил США, которые американцы, конечно, не хотели бы потерять. Между тем турки грозят начать крупное наступление против курдских радикалов, и притом не только словами.

В течение последних нескольких недель к сирийско-турецкой границе было стянуто большое число вооружений и подразделений военнослужащих. При этом Анкара время от времени открывает огонь по опорным пунктам SDF в городах Кобани, Тель-Абъяд, Рас Аль-Айн и других приграничных населенных пунктах.

Означает ли это, что Турция после нереализованных соглашений с США по Манбиджу уже скоро действительно может решиться на полномасштабное продолжение антикурдской кампании в Северной Сирии, несмотря на своего союзника по блоку НАТО — на Соединенные Штаты?

Политолог и директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников уверен, что все не так просто — в действительности Анкара не может не учитывать позицию Вашингтона. Об этом эксперт заявил в интервью корреспонденту ФАН.

«Сейчас турки политически очень сильно зависят от США, состояние их экономики не позволяет им не соглашаться с американцами в принципиальных вопросах, в том числе, конечно, внешней политики. Поэтому действия Анкары в целом ряде аспектов, и в том числе — что касается сирийского направления, будут как-то согласовываться с Вашингтоном. Нынешние турецкие власти не в том состоянии, чтобы идти на жесткую конфронтацию с Соединенными Штатами», — считает наш собеседник.

Поэтому, предполагает он, очередное наступление Турции против «Демократических сил» будет возможно лишь в том случае, если Белый дом сознательно допустит это, как ранее в текущем году было с Африном.

«Это произойдет, если между ними будет договоренность о неучастии США в конфликте с курдами, если американцы решат закрыть на это глаза. В случае же жесткого несогласия Штатов с таким исходом, развертывания, например, их постов на границе и размещения в северных районах их армейских частей, Анкара проводить какие-либо операции на этих территориях не станет», — убежден политолог.

В такой ситуации турки, бесспорно, сохранят прежние планы и не перестанут прибегать к привычной антикурдской риторике, но практически они будут скованы или даже почти обездвижены радикальным американским «нет», как в случае с Манбиджем.

«Курдский вопрос внутри Турции никак не снимался, и Анкара продолжает рассматривать Рабочую партию Курдистана (РПК) и связанные с ней группировки как террористические организации. Но в нынешней политической ситуации без оглядки на Соединенные Штаты или тем более против них турки пойти не смогут. В случае категорического несогласия Вашингтона, риторика против РПК сохранится, но никаких реальных масштабных боевых действий с курдами вестись не будет», — резюмировал Дмитрий Солонников.

1 Организация запрещена на территории РФ.