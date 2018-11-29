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В погранслужбе РФ прокомментировали запрет для иностранцев на въезд в Крым через Украину

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В погранслужбе РФ прокомментировали запрет для иностранцев на въезд в Крым через Украину

Москва, 29 ноября. Украина закрыла въезд на территорию российского полуострова Крым через свою территорию. Как сообщил источник Федерального агентства новостей в пограничной службе РФ, в четверг иностранных граждан перестали пропускать в Крым через украинские КПП.

«В Крым через Украину не пускают всех иностранных граждан», — сообщил источник.

Границы Украины с другими регионами РФ в настоящее время остаются открытыми, подчеркнул источник. Напомним, у иностранцев, желающих посетить Крым, трудности с въездом на полуостров через Украину возникали и ранее.

Отметим также, что, по данным российской пограничной службы, около 40% россиян, желающих попасть на Украину, регулярно сталкиваются с проблемами на контрольно-пропускных пунктах. При этом граждан РФ не пускают на Украину без объяснения причин.

Автор: Федор Веснин
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