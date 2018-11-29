Один из опытнейших пилотов России погиб при жесткой посадке Ми-26 в НАО

Москва, 29 ноября. Во время жесткой посадки Ми-26 в Ненецком автономном округе погиб один из опытнейших пилотов России. Об этом говорится в сообщении компании «ЮТэйр — Вертолетные услуги».

Командир-инструктор воздушного судна стал единственным погибшим при происшествии.

«Авиапроисшествий не имел, налетал 12 600 часов, из которых более 5600 часов — в качестве командира Ми-26», — говорится в сообщении.

На борту Ми-26 находились шесть членов экипажа. Пять человек получили травмы и были госпитализированы вертолетом санавиации. Четверо находятся в состоянии средней тяжести. Состояние еще одного пострадавшего медики оценивают как стабильно тяжелое.

В компании выразили соболезнования родным погибшего пилота и отметили, что окажут его семье необходимую помощь и выплатят компенсации, предусмотренные требованиями законодательства и коллективного договора.

На месте происшествия в НАО работают специалисты компании и сотрудники правоохранительных органов. Расследование инцидента продолжается.

Как сообщает «Пятый канал», по факту авиапроисшествия в Ненецком автономном округе возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют причины аварии.

Напомним, 28 ноября вертолет Ми-26 жестко приземлился в семистах метрах от посадочной площадки. Инцидент произошел в условиях резкого ухудшения видимости. В компании «ЮТэйр» отметили, что в день вылета вертолет был полностью исправен и имел действующий сертификат летной годности.