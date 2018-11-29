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Путин наградил модельера Юдашкина орденом «За заслуги перед Отечеством»

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Путин наградил модельера Юдашкина орденом «За заслуги перед Отечеством»

Москва, 29 ноября. Президент России Владимир Путин наградил модельера Валентина Юдашкина орденом «За заслуги перед Отечеством». Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Согласно указу, Юдашкина наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за трудовые успехи, активную общественную  деятельность и многолетнюю добросовестную работу, сообщает «ФедералПресс».

Кроме того, указом президента РФ орденом Александра Невского «За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу» была награждена заместитель председателя Внешэкономбанка Наталья Тимакова.

Также знак отличия «За безупречную службу» получил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Гвинейской республике и Республике Сьерра-Леоне Александр Брегадзе.

Автор: Софья Куликова
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