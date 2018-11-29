Новак: Новая Доктрина энергобезопасности РФ включает импортозамещение технологий ТЭК

Москва, 29 ноября. Обновленная редакция Доктрины энергетической безопасности РФ предусматривает импортозамещение важнейших для сферы топливно-энергетического комплекса (ТЭК) технологий и оборудования на случай новых антироссийских санкций. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак.

По его словам, Доктрина предусматривает перечень мер, направленных на защиту интересов российского государства с точки зрения энергетической безопасности.

«Одно из направлений — это усиление работы в части импортозамещения, тех критичных технологий, которые сегодня определены, чтобы наша промышленность в полном объеме перешла на их производство», — рассказал Новак.

Министр уточнил, что данное направление не означает отход от рыночных механизмов. Новак объяснил, что Россия должна обладать такими технологиями и оборудованием, которые минимизируют влияние ограничительных мер, при которых могут быть запрещены поставки в РФ отдельных технологий. Стратегические документы дополнят соответствующими изменениями, а также будет подготовлен план мер, добавил Новак.

В четверг президент РФ Владимир Путин одобрил новую редакцию Доктрины энергетической безопасности России. Глава государства утвердил Доктрину указом, о чем сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. При этом Патрушев отметил, что причиной обновления документа выступили новые вызовы и угрозы. По его словам, Минэнерго провело большую подготовительную работу в кооперации с другими ведомствами и экспертами.