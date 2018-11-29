«Сказал бы, что папа отпустил»: Милонов предрек вице-спикеру ГД РФ обиду народа на отдых в Майами

Вице-спикер Государственной думы РФ Игорь Лебедев сообщил, что эту региональную неделю он проводит в Майами, штат Флорида, США. Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с Федеральным агентством новостей заявил, что не считает корректным такое поведение коллеги-парламентария.

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев выложил на своей странице в Facebook фотографии города Майами в американском штате Флорида, отметив, что в этот город «можно только влюбиться». Однако позднее парламентарий удалил пост.

В ходе региональных недель депутаты Государственной думы работают в своих избирательных округах, где встречаются с гражданами, решая их насущные проблемы, а также разрабатывают новые законодательные инициативы.

«Если бы это была рабочая поездка, тогда понятно. А просто так — это, конечно, вызывает вопросы. И самое неловкое, что можно было ответить, что он там «работает с избирателями», — отметил Милонов.

Когда люди ждут своего депутата, к примеру, в Воронеже, а он им говорит, что избиратели в Майами важнее, то народ может и обидеться, предрек Лебедеву электоральные проблемы собеседник ФАН.

«Если бы Игорь Лебедев объяснил свое поведение тем, что его папа (Владимир Жириновский. — Прим. ФАН) отпустил на два дня отдохнуть, то к такому поступку отнеслись бы с пониманием, — полагает Милонов. — А так это, конечно, вызывает отторжение».

Сам он работает со своими избирателями круглый год, подчеркнул Милонов.