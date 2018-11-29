ВСУ разбили военный лагерь в одесском санатории, где сгорели дети

Одесса, 29 ноября. Власти Одесской области передали ВСУ здание детского оздоровительного комплекса «Виктория» для размещения в нем военного лагеря. Данное решение принято в связи с введением военного положения на Украине, сообщают украинские СМИ.

Напомним, что санаторий «Виктория» получил печальную известность после пожара, который в 2017 году унес жизни трех воспитанниц детского творческого коллектива «Адель».

Накануне на Украине вступил в силу указ о введении военного положения сроком на 30 дней. Поводом послужило задержание российскими пограничниками трех украинских военных судов в Керченском проливе, которые вторглись в территориальные воды РФ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал действия украинских моряков открытой провокацией. Отметим, что экипажи судов не отвечали на запросы пограничной службы, несмотря на то, что при себе у них была инструкция о правилах прохождения Керченского пролива.

В четверг президент Украины Петр Порошенко заявил о введении ограничений для россиян в связи с военным положением. Ограничения касаются правил въезда в страну и осуществления банковских операций.