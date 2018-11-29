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Экономика

Минфин РФ выполнил программу внешних займов на 2018 год

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Минфин РФ выполнил программу внешних займов на 2018 год

Москва, 29 ноября. Минфин России выполнил программу внешних займов и больше не имеет юридических возможностей для выхода на внешний рынок в 2018 году. Об этом заявил замминистра финансов России Сергей Сторчак.

«Программу мы выполнили, у нас юридически нет возможностей больше [выйти на рынок]», — заявил Сторчак в беседе с журналистами.

В 2018 году специалисты планировали предельный объем внешних займов на уровне 7 миллиардов рублей. Так,4 миллиарда долларов было направлено на выкуп старых неликвидных бумаг в рамках программы обмена евробондов, 3 миллиарда — планировалось направить в бюджет.

Отметим, во вторник, 27 ноября, Минфин разместил еврооблигации на 1 млрд евро с доходностью в 3% годовых сроком на семь лет.

Автор: Денис Коробейников
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