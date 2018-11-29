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«Одноклассники» запустят творческую лабораторию и снимут сериал

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«Одноклассники» запустят творческую лабораторию и снимут сериал

Москва, 29 ноября. Российская социальная сеть «Одноклассники» разработала собственную платформу для создателей контента. Творческая студия станет доступна для пользователей до конца года, в том числе в приложениях iOS и Android, сообщается на сайте соцсети.

Новый сервис позволит добавлять в видеоролики такие интерактивные элементы, как голосования, викторины и кликабельные аннотации. Голосование даст возможность проводить как открытые, так и предлагающие варианты ответов опросы на видео и во время прямых трансляций.

Благодаря викторине, организаторы конкурсов смогут без дополнительных приложений страивать конкурсы в режиме онлайн, а по окончании эфира получат список победителей. Аннотации в свою очередь, по словам разработчиков, станут удобным инструментом продвижения в социальных сетях. Также творческая студия также предоставит пользователям удобный текстовый редактор и доступ к различным статистикам.

«Одноклассники» запустят творческую лабораторию и снимут сериал

Кроме того, в среду «Одноклассники» представили новую видеовитрину: теперь она будет организована по принципу онлайн-кинотеатра и сделает более простым поиск фильмов и сериалов.

Также социальная сеть заявила о планах начать съемки собственного комедийного сериала с рабочим названием «Пять с плюсом». В качестве режиссера к участию в проекте пригласили Сергея Сенцова. Сериал расскажет о жизни готовящейся к свадьбе пары в центре Москвы.

Автор: Василий Котов
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