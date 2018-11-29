Путин одобрил обновленную Доктрину энергобезопасности РФ

Москва, 29 ноября. Президент России Владимир Путин одобрил новую редакцию Доктрины энергетической безопасности РФ. Глава государства утвердил Доктрину указом, об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Была одобрена новая Доктрина, которая будет как стратегический документ утверждена указом президента», — заявил Патрушев по итогам заседания СБ РФ.

Министр энергетики РФ Александр Новак рассказал, что обновленная Доктрина безопасности необходима для импортозамещения важнейших технологий для ТЭК и оборудования в случае новых санкций против РФ. По словам главы Минэнерго, Доктрина направлена на защиту энергетической безопасности России.

