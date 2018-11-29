В Минфине оценили влияние санкций США на российскую экономику

Москва, 29 ноября. Влияние американских санкций на экономику России «относительно небольшое», заявил исполняющий обязанности главы департамента контроля за внешними ограничениями министерства финансов Дмитрий Тимофеев на конференции «Санкции и Россия: вместе навсегда?».

Тимофеев подчеркнул, что Россия готова к любым сценариям, выстраиваются планы реагирования.

«Мы оцениваем влияние американских санкций на экономику России как относительно небольшое. Для этого есть ряд причин, в том числе принятые макроэкономические решения», — сказал Тимофеев.

По его словам, российская сторона делает все, чтобы отечественный финансовый сектор мог заменить источники финансирования, которые Москва «исторически получала за рубежом».

Тимофеев добавил, что у российского руководства есть «довольно большой» системный план мероприятий в рамках мер по противодействию санкциям Соединенных Штатов. Однако, уточнил Тимофеев, значительная часть работы «грифована», и он не может говорить об этом «сильно откровенно».

Ранее сообщалось, что власти Соединенных Штатов хотят ужесточить санкции против России «до выполнения минских соглашений». Отметим, что Москва не раз указывала, что Россия не является стороной конфликта на юго-востоке Украины, поэтому попытки увязать антироссийские санкции с выполнением минских соглашений выглядят абсурдно.