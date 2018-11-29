В России упростят порядок предоставления госуслуг инвалидам

Москва, 29 ноября. Министерство труда РФ предложило упростить порядок предоставления государственных услуг инвалидам. Согласно новым правилам, им не придется предоставлять справки об инвалидности в печатном виде, об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Мы предлагаем упростить получение инвалидами государственных услуг, которые сейчас требуют личного предоставления инвалидом ряда документов в соответствующий орган — прежде всего, справки, подтверждающей инвалидность», — заявил глава ведомства Максим Топилин.

По словам Топилина, государственные органы будут получать необходимые данные из Федерального реестра инвалидов. Прежде всего, нововведения коснутся услуг в сфере занятости населения, обеспечения техническими средствами реабилитации и путевками в санатории.

В ведомстве отметили, что планируют и в дальнейшем проводить работу по обмену документами в электронном формате. Минтруд получил соответствующее распоряжение от главы правительства РФ Дмитрий Медведева. Топилин отметил, что новые предложения подготовят в начале следующего года.