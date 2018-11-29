Москва, 29 ноября. Совет безопасности России под председательством президента РФ Владимира Путина принял решение об активизации работы российских энергокомпаний на мировых рынках. Об этом заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев по итогам заседания, которое прошло в четверг, 29 ноября.

«Требуется активизация нашей деятельности на мировых [энергетических] рынках, это отражено в решении [Совбеза РФ]», — подчеркнул Патрушев.

В решении Совета безопасности России также говорится о необходимости повышения антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, импортозамещения технологий и оборудования. Кроме того, одна из затронутых на заседании тем — подготовка и переподготовка кадров в этой отрасли.

Ранее российский лидер потребовал усилить поддержку российских энергокомпаний, которые работают за рубежом.