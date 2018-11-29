Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Пить кофе и ходить по улицам: Зурабишвили рассказала, каким президентом Грузии хочет стать

64
0 Оставить комментарий

Пить кофе и ходить по улицам: Зурабишвили рассказала, каким президентом Грузии хочет стать

Тбилиси, 29 ноября. Саломе Зурабишвили, одержавшая победу на президентских выборах в Грузии, рассказала, каким президентом хочет стать. Она выразила надежду на то, что станет «обычным президентом».

«Я хочу быть обычным президентом, который пьет кофе, ходит по улицам и является частью общества. Посмотрим, насколько у меня это получится», — сказала Зурабишвили журналистам.

При этом она добавила, что у нее «очень большие планы». Зурабишвили отметила, что почувствовала себя победившей на выборах после того, как ее поздравил католикос-патриарх Илия Второй.

Напомним, 28 ноября в Грузии прошел второй тур президентских выборов. Центральная избирательная комиссия страны опубликовала результаты дня голосования после подсчета 100% бюллетеней. По данным ЦИК, Зурабишвили лидировала, набрав 59,52% голосов избирателей. Ее соперник, Григол Вашадзе, набрал 40,48% голосов.

Автор: Регина Пак
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.