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Резидент «Сколково» представил в Казани дронов-грузчиков для аграрных работ

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Резидент «Сколково» представил в Казани дронов-грузчиков для аграрных работ

Казань, 29 ноября. Компания-резидент «Сколково» SKYF представила в Казани автономные дроны, способные поднимать в воздух грузы весом до 400 кг. Об этом в четверг заявил гендиректор предприятия Александр Тимофеев.

По его словам, дроны SKYF представляют собой авиагрузовые платформы вертикального взлета, которые могут быть использованы в самых различных сферах — от обработки полей до тушения пожаров. Беспилотники способны преодолевать расстояние до 350 км и находиться в воздухе не более 8 часов, при условии, что груз не превышает 50 кг.

«В сезоне 2019 года мы планируем запустить пять аппаратов в агроверсии в практическое применение в Татарстане, будем вести хронометраж, изучать фактический расход топлива. На все пять аппаратов у нас уже есть партнеры», — отметил Тимофеев.

Выбор на столицу Татарстана пал не случайно. Именно здесь располагается разработчик авиагрузовых дронов. Глава компании добавил, что у SKYF уже есть 29 заказчиков среди агрохолдингов.

Автор: Антон Соколов
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