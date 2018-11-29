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Минобороны Украины будет сбивать беспилотники над воинскими частями

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Минобороны Украины будет сбивать беспилотники над воинскими частями

Киев, 29 ноября. Украинские военные будут сбивать беспилотники, замеченные над воинскими частями. Об этом сообщили в Минобороны Украины.

В ведомстве подчеркнули, что лица, устроившие запуск БПЛА, будут задержаны и привлечены к ответственности.

«В районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами все замеченные беспилотные летательные аппараты будут сбиты», — говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что такие меры регламентированы законом о военном положении.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко ввел десяти областях Украины военное положение сроком на 30 суток.

Оно было принято на фоне событий в Керченском проливе, где украинские суда в воскресенье, 25 ноября, устроили провокацию. Они незаконно пересекли границу Россию, а также не подчинялись законным требованиям пограничников, которые вынуждены были задержать суда. Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы РФ».

Автор: Денис Коробейников
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