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В ФРГ начали расследование из-за поставок турбин Siemens в Крым - СМИ

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В ФРГ начали расследование из-за поставок турбин Siemens в Крым - СМИ
Берлин, 29 ноября. Прокуратура Гамбурга выясняет, как семь турбин Siemens оказались в Крыму в обход санкций. Расследование ведется с мая в отношении трех граждан Германии, работающих в представительстве концерне в Петербурге.

О расследовании сообщило немецкое издание Spiegel online. Никаких других в материале не приводится.

Напомним, в июле минувшего года СМИ распространили сообщения о том, что в Крыму обнаружили турбины Siemens, что противоречит санкциям ЕС. А в декабре 2017 года арбитражный суд Москвы отказал Siemens и его совместному предприятию в признании недействительной сделки по поставкам турбин «Технопромэкспорту», а также их возврате.

Арбитраж рассмотрел тогда два иска к ОАО и ООО «Технопромэкспорт». Первое заявление поступило от Siemens, а второе — от предприятия «Сименс технологии газовых турбин».

Автор: Ярослава Замысловатова
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