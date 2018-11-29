В ФРГ начали расследование из-за поставок турбин Siemens в Крым - СМИ



Берлин, 29 ноября. Прокуратура Гамбурга выясняет, как семь турбин Siemens оказались в Крыму в обход санкций. Расследование ведется с мая в отношении трех граждан Германии, работающих в представительстве концерне в Петербурге.

О расследовании сообщило немецкое издание Spiegel online. Никаких других в материале не приводится.

Напомним, в июле минувшего года СМИ распространили сообщения о том, что в Крыму обнаружили турбины Siemens, что противоречит санкциям ЕС. А в декабре 2017 года арбитражный суд Москвы отказал Siemens и его совместному предприятию в признании недействительной сделки по поставкам турбин «Технопромэкспорту», а также их возврате.

Арбитраж рассмотрел тогда два иска к ОАО и ООО «Технопромэкспорт». Первое заявление поступило от Siemens, а второе — от предприятия «Сименс технологии газовых турбин».