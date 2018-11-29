РФ обратится в международные организации в связи с введением военного положения на Украине

Санкт-Петербург, 29 ноября. Россия намерена обратиться в международные организации в связи с введением военного положения на Украине после провокации киевских кораблей в Керченском проливе, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Во время пресс-конференции она обратила особое внимание на то, как повлияло введение военного положения в стране на украинских граждан.

«Мы обратимся в международные организации, чтобы обратить внимание на ущемление прав граждан Украины в связи с вводом военного положения», — сказала она.

Закон о введении военного положения в десяти областях Украины вступил в силу в четверг, 29 ноября, после публикации в правительственной газете «Урядовый курьер». Президент Украины Петр Порошенко объявил о мобилизации в условиях военного положения, пообещав при этом, что жизнь рядового украинца никак не изменится.

Напомним, суда военно-морских сил Украины (ВМСУ) в минувшее воскресенье незаконно вошли в территориальные воды России в нарушение Конвенции ООН и продолжили движение к Керченскому проливу. При этом они не реагировали на законные требования российских властей прекратить опасное маневрирование и остановиться, после чего были задержаны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Президент России Владимир Путин накануне назвал произошедшее провокацией киевских властей и, возможно, самого президента Украины перед выборами, запланированными на весну 2019 года.