«Как сквозь землю провалились»: Франция требует от Туниса информацию о пропавших археологах

Тунис, 29 ноября. Международная федерация за права человека FIDH требует от Туниса предоставить информацию о пропавших археологах, которые занимались спасанием сокровищ Карфагена.

Об исчезновении ученых сообщил эколог, активист и документалист Мохаммед Хуидж. Он отметил, что волонтеры занимались спасением драгоценных остатков древнего финикийского государства Карфаген. Археологам приходилось разбирать тонны мусора. В этот момент Хуидж как раз снимал документальный фильм о проблеме загрязнения страны, за что попал в немилость властей Туниса.

Когда молодые люди пропали, эколог первым забил тревогу. Он заявил, что археологов забрали представители местной полиции.

«Это обычный произвол, — приводит его слова «Политика сегодня». — Чтобы попасть в тунисскую тюрьму необязательно быть арестованным или осужденным. Туда могут просто увезти. И все».

Хуидж обратился за помощью в Международную федерацию за права человека FIDH, главный офис которой расположен во Франции. Ситуацией заинтересовалась исполнительный директор FIDH Жулиан Фэлоу. Выяснилось, что среди пропавших есть два француза, которых ищут родные. Последний раз молодые люди выходили на связь за день до исчезновения.