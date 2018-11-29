«Отдавай нам свою кепку»: певца Dante перепутали с Биланом и обокрали в Ижевске

Москва, 29 ноября. Известного российского поп-исполнителя Dante перепутали с Димой Биланом и обокрали в Ижевске. Об этом певец рассказал в интервью.

В Ижевск Dante приехал с новым концертом. Он стоял на улице и ждал такси, когда на него напали двое неизвестных. Певца схватили за плечи, один из хулиганов ударил Dante в живот. По словам исполнителя, нападавшие перепутали его с Димой Биланом, сорвали с него очки и кепку.

«Два парня с фразой «Отдавай нам свою кепку» и прочей ненормативной лексикой стали меня раздевать прямо посередине улицы! Сняв с меня очки, затем кепку, один из них заглянул мне в лицо перед тем, как замахнуться еще раз и промолвил: «Да это не же Билан!», — рассказал Dante в интервью изданию «Дни.Ру».

Напомним, ранее Dante записал для Димы Билана песню «Память». Трек вошел в десятый студийный альбом исполнителя «Эгоист».