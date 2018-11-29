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Крым защитили от атак с воздуха со всех сторон

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Крым защитили от атак с воздуха со всех сторон

Симферополь, 29 ноября. Крым теперь защищен с воздуха со всех сторон, сказал командующий ВВС и ПВО Южного военного округа генерал-лейтенант Виктор Севостьянов, принимая на боевое дежурство четвертый дивизион зенитных ракетных комплексов С-400.

«Крым в полном объеме прикрыт от воздействия средств воздушного нападения противника со всех направлений с дальностью до 400 километров», — сообщил Севостьянов.

Ранее сообщалось, что четвертый дивизион зенитных ракетных комплексов С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму на границе с Украиной. Системы стоят у Джанкоя. Перед дивизионом поставили задачу охранять воздушное пространство полуострова.

Автор: Дарья Смолина
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