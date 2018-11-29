Сербия прокомментировала незаконную схему поставок украинской продукции в РФ

Белград, 29 ноября. Власти Сербии начали расследование незаконной схемы реэкспорта сыроподобной продукции в Россию. Об этом сообщает министерство сельского, лесного и водного хозяйства Сербии.

Ранее стало известно, что Россельхознадзор выявил незаконную схему поставок из Сербии в Россию белково-жирового (сыроподобного) продукта, который производился на территории Украины​​. В схеме принимала участие сербская фирма Sremska Mlekara Doo, которая импортировала сыроподобный продукт из Украины, а затем ввозила его на территорию России под видом товаров сербского производства.

«В связи с информацией о случае реэкспорта продукции на рынок РФ, о которой говорится как о сыре, отмечаем, что речь идет о продукте, который кроме того, что вообще не является сыром, выявлено, что процесс его производства является спорным», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что все причастные к организации незаконной схемы поставок сыроподобного продукта в РФ ожидают «строгие штрафы», передает РИА Новости.